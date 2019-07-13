У «Слузі народу» не вважають проблемою кумівство члена виборчого списку Холодова і дружини Медведчука

Кумівство дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і кандидата в депутати Андрія Холодова не є підставою для виключення останнього із виборчого списку «Слуги народу». Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

«Такі, навіть не родинні, а релігійно-традиційні зв’язки, і вони не між паном Андрієм і паном Медведчуком, а вони між дружиною пана Андрія і дружиною пана Медведчука», – зазначив в ефірі Радіо Свобода Олександр Корнієнко.

На питання, чи брало до уваги керівництво партії повідомлення журналістів-розслідувачів про цигарковий «тіньовий» бізнес Холодова у Києві, Корнієнко відповів, що ця інформація потребує перевірки.

«Це взагалі інформація, яку треба дуже ретельно перевіряти і дуже... Нам з того розслідування не було зрозуміло, чи це правда, чи це знову якісь махінації», – відповів він.

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Також він додав, що вілла у Відні за 6 мільйонів євро, яку має у власності Холодов, також не викликає питань у керівництва партії.

«Ну, розслідувачі щось про якісь вілли казали за кордоном. Якщо у нас це вже проблема, що вілла за кордоном...» – сказав він.

Андрій Холодов залишається кандидатом в депутати від партії і вже не може бути вилучений зі списку, резюмував керівник штабу партії «Слуга народу».

«Ми вже не можемо вилучати. Вже процедура скінчилася. Тобто до 8-го (липня – ред.) можна було», – зазначив він.

Джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова «тіньовим бізнесменом» , який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху «Чесно» прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.

Офіційно Андрій Холодов є бенефіціаром заводу «Ефкон-вікна» в столиці. Цей завод виробляє алюмінієвий профіль та інші будівельні конструкції з цього металу.

Його дружина Катерина Шаховська, на яку записана вілла у Відні, є дизайнеркою одягу та кумою Оксани Марченко – дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також журналісти дослідили, що Холодов мешкає поміж двома країнами, Україною та Австрією. При цьому сукупна тривалість його перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п’яти років.