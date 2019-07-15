ЦВК зареєструвала понад 1700 міжнародних спостерігачів на виборах

Центральна виборча комісія 15 липня завершила реєстрацію спостерігачів на позачергових парламентських виборах. Як повідомляє прес-служба комісії, всього зареєстровано 1 719 офіційних спостерігачів на виборах. З них 1 602 – від 22 міжнародних організацій і 117 – від 12 іноземних держав.

Зокрема 15 липня ЦВК зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій, серед них – представники Світового конгресу українців, ГУАМ, Український конгресовий комітет Америки, Європарламент, ОБСЄ.

За даними ЦВК, від українських громадських організацій на виборах буде 7 482 спостерігача, від іноземних держав – 117 людей.

Серед міжнародних організацій, які делегуватимуть своїх представників на вибори Верховної Ради, немає Парламентської асамблеї Ради Європи (на відміну від виборів у 2014 році).

2 липня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що відкликав своє запрошення для спостерігачів Парламентської асамблеї Ради Європи на дострокові парламентські вибори в Україні, призначені на 21 липня.

Читайте також: Україна не зобов’язана запрошувати спостерігачів ПАРЄ – речниця МЗС​

Вже 3 липня делегація парламентаріїв ПАРЄ, які прибули в Україну для оцінки ситуації перед виборами, вирішила достроково залишити країну. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паск’є висловила жаль з приводу рішення українського парламенту і додала, що Україна, «як член Ради Європи, перебуває під процедурою моніторингу асамблеї і має зобов’язання запрошувати асамблею спостерігати за президентськими і парламентськими виборами».

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав. На знак протесту залу засідань ПАРЄ залишили делегації з України, Польщі, Грузії, Латвії, Литви, Естонії і Словаччини.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня.