Поліція переходить на посилений режим роботи у зв’язку з парламентськими виборами – Фацевич

Національна поліція працюватиме в посиленому режимі з 15 по 28 липня у зв’язку з парламентськими виборами, повідомляє заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

За словами Фацевича, переведення особового складу на посилений режим починається на наступний день після початку завезення бюлетенів на окружні виборчі дільниці 14 липня.

«Завдання Нацполіції – це збереження всієї документації, яка знаходиться на окружних виборчих дільницях. Крім того, поліцейські забезпечують публічну безпеку та правопорядок під час перевезення бюлетенів. Також наголошую на співпраці зі спостерігачами, які беруть участь у виборчому процесі, та оперативному реагуванні на будь-які порушення у сфері виборчого процесу», – наводить слова заступника голови відомства прес-служба Нацполіції.

Читайте також: Гумористи, телеведучі і зірки шоу-бізнесу: люди творчих професій, які можуть пройти в Раду​

Як повідомив Фацевич, з початку передвиборчої кампанії правоохоронці зареєстрували 4 157 заяв та повідомлень, пов’язаних із виборами: 2 587 з них стосуються незаконною агітації, ще 422 – підкупу виборців.

«Загалом з початку передвиборчої кампанії поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по 210 фактам. Зокрема, 157 кримінальних проваджень стосуються порушень виборчого законодавства, ще 53 кримінальних проваджень – пов’язані із проведенням виборчої кампанії. Також складено 817 адміністративних протоколів», – йдеться в повідомленні поліції.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.