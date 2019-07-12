У Запоріжжі кандидатам в нардепи пропонують підписати «еко-присягу»

Запорізькі активісти закликають місцевих кандидатів скласти «еко-присягу» – підписати декларативний документ щодо захисту прав городян на чисте довкілля. Ініціаторами акції виступила «Еко-коаліція Запоріжжя», що об’єднує місцевих громадських діячів, що опікуються проблемами довколишнього середовища, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

12 липня під час зустрічі кандидатів в нардепи і активістів документ погодилися підписати 11 політиків, що йдуть до парламенту від таких політичних сил, як «Батьківщина», «Голос», «Демсокира», «Сила людей», «Свобода» та «Укроп». Це перший досвід підписання документів подібного роду між запорізькими активістами та політиками, що балотуються до парламенту.

«Наразі триває всеукраїнська кампанія з моніторингу політичних програм і обіцянок кандидатів в депутати щодо вирішення проблем довколишнього середовища. У Запоріжжі ми вирішили об’єднати наші регіональні проблемні питання і запитати кандидатів в депутати, чи готові вони вирішувати їх і яким чином готові вирішувати на рівні Верховної ради, і підписати декларативне, але зобов’язання. Скажу, що на нього навіть не всі кандидати погодилися. Це зобов’язання перед громадою міста Запоріжжя, щоб ми могли потім відслідковувати, моніторити, чи виконуються ці обіцянки, які кандидати прописали в своїх передвиборчих програмах, листівках…», – розповіла одна з ініціаторок підписання «еко-присяги», очільниця громадської організації «Дзиґа» Олеся Крамаренко.

Текст «присяги» складається з 10 пунктів, які, зокрема, охоплюють проблему забруднення повітря в місті, відсутності дієвої системи моніторингу стану довкілля тощо. В основу документа покладено також досвід спілкування активістів з народними депутатами від Запоріжжя попереднього складу Верховної ради.

«Врахували в питаннях покарання і моніторингу. Ми врахували, скажімо так, наші помилки. Ми просили підняти штрафи, але справа не стільки в штрафах, а в виконанні законодавства, тобто забруднювач має платити і покарання має бути незворотнім. Це те, чого ми зараз не бачимо. Ми хочемо екологічної справедливості», – повідомила одна з учасників збору підписів, голова запорізької філії «Екологічної ліги» Ірина Пірогова.

Активісти електронною поштою звернулися до всіх кандидатів в депутати по мажоритарним округам Запоріжжя з пропозицією підписати «екологічну присягу». Збір підписів триватиме до 19 липня. Активісти обіцяють оголосити, хто з політиків погодився підписати документ, а також які власні пропозиції вони мають щодо покращення стану навколишнього середовища у Запоріжжі.

Запорізькі активісти не вперше намагаються привернути увагу центральних органів влади до проблеми забруднення навколишнього середовища у Запоріжжі: у 2017 року вони звернулися до народних депутатів, що були обрані від міста, з проханням забезпечити право городян на «чисте повітря».

Упродовж двох місяців було зібрано 4399 підписів жителів міста зі зверненнями до народних депутатів України з вимогою забезпечити дотримання прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля, зокрема законодавчо посилити відповідальність за порушення термінів реалізації природоохоронних заходів промисловими підприємствами та реформувати систему оподаткування підприємств за принципом «забруднювач платить».

Також у 2015 році активісти зареєстрували петицію щодо екологічної ситуації в місті на сайті президента України. Втім, обидва документи не набрали необхідну кількість голосів для розгляду державними інституціями.