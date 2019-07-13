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14 Липень 2019, Київ 01:13
Новини | Політика

У «Слузі народу» пояснили, чому партія відмовилася від логотипу з велосипедом і булавою

Презентація логотипу партії «Слуга народу», Київ, 27 травня 2019 року

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Партія «Слуга народу» поки відмовилася від нового логотипу з велосипедом і булавою та вирішила залишитися із перевіреним на президентських виборах «зе-дизайном», заявив очільник передвиборчого штабу Олександр Корнієнко.

«Це на майбутнє такий стиль. Ми його презентували, показали, що він у якийсь момент буде такий. Поки що ж вирішили залишитися з нашим «зе-дизайном», який нас привів до перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Ми подивилися: раз він привів нас одного разу до перемоги, то, може, вдруге приведе. Вирішили поки що на цьому дизайні зупинитися», – сказав Корнієнко.

Наприкінці травня «Слуга народу» представила логотип, на якому зображений силует чоловіка на велосипеді з піднятою до гори булавою.

Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

/**/ /**/ /**/ Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії «Слуга народу»
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