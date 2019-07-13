У «Слузі народу» розповіли, що думають про позачергові місцеві вибори

Керівник передвиборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що в партії наразі не бачить підстав проводити дострокові місцеві вибори.

Тож, за його словами, «поки що» місцеві вибори, як і планувалося, відбудуться у 2020 році.

«У нас зараз немає такої позиції, що їх треба терміново проводити. Почнемо з того, що поки що законодавчо немає підстав, щоб Верховна Рада призначила всі місцеві вибори. Немає такого. Якщо якась місцева рада вирішить, це її право... Якщо будуть окремі випадки, ми будемо їх розглядати. У цілому ми поки що орієнтуємося в графіку їх провести. І за цей час довести адміністративно-територіальну реформу до її логічного завершення», – сказав Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Корнієнко зауважив, що «Слуга народу» продовжуватиме реформу децентралізації, замінюючи адміністрації на префектури.

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«Ми вважаємо реформу децентралізації однією з вдалих. Ми про це завжди говоримо. Але її треба довести до пуття. У нас в програмі написана позиція, що децентралізацію ми будемо продовжувати і з заміною адміністрацій на префектури в сучасному європейському значенні. Зрозуміло, що це потребуватиме змін до Конституції. Тому, якщо потребуватиме, їх будемо робити», – зазначив він.

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.