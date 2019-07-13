«Ліс рубають – летять друзки»: «Слуга народу» готова люструвати Данилюка та Абромавичуса

Партія «Слуга народу» готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олекандра Данилюка та Вадима Пристайка у випадку розширення закону про очищення влади на посадовців часів президентства України Петра Порошенка, повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ну, тут «ліс рубають – летять друзки». Тут якби... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися», – сказав Корнієнко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

Він заперечує, що це буде «не по-людськи» стосовно членів команди президента.

«Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в офісі президента цим вже займаються. Далі нам треба буде його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якнайшвидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якнайшвидше працював», – заявив Корнієнко.

11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції з доповненнями до закону про люстрацію.

Зеленський пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року.

Зокрема, йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, очільників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голову СБУ та інших посадовців.​