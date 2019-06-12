Абромавичус указом президента став членом наглядової ради «Укроборонпрому»

Екс-міністр економічного розвитку України в уряді Арсенія Яценюка Айварас Абромавичус указом президента Володимира Зеленського введений до складу наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

«Призначити Абромавичуса Айвараса членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (за згодою) y зв’язку із закінченням строку повноважень членів наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» Я.Скалька, І.Черкаського», – йдеться в тексті указу, опублікованому на сайті Адміністрації президента 12 червня.

Повідомляється, що указ набирає чинності з дня опублікування.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників в галузі оборонної промисловості, зокрема, із розробки та виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності та експортно-імпортних операцій.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників в галузі оборонної промисловості, зокрема, із розробки та виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності та експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

На початку березня Україна ініціювала міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром».

22 травня стало відомо, що уряд виділив 32 мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому».