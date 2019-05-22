Кабмін виділив 32 мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому»

Кабінет міністрів України виділив 32 мільйони гривень на аудит державного концерну «Укроборонпром», повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми виділяємо сьогодні на поворотній основі 32 мільйона гривень для «Укроборонпрому» для того, щоб «Укроборонпром» розпочав глибокий фінансовий аудит своєї діяльності», – сказав Гройсман.

25 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

На початку березня Україна ініціювала міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром».