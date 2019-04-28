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28 Квітень 2019, Київ 12:15
Новини | Суспільство

Замість «Укроборонпрому» буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями – Кривонос

Заступник секретаря РНБОУ Сергій Кривонос

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Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергій Кривонос заявив, що замість ДК «Укроборонпром» буде створено окремий державний орган із розширеними повноваженнями, повідомила прес-служба РНБО.

«Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну», – повідомив Кривонос в ефірі програми «Рандеву» на «5 каналі».

За його словами, реформування ДК «Укроборонпром» сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК.

«Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-«прокладок», – зазначив заступник секретаря РНБО.

Також він сказав, що законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

У Верховній Раді група народних депутатів зареєстрували законопроект №10248 від 24 квітня 2019 року, в якому передбачена можливість ліквідації ДК «Укроборонпром».

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