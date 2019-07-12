«Невибіркове накладання заборон»: у «Групі семи» прокоментували плани Зеленського щодо люстрації

Представництво послів країн «Групи семи» в Києві оприлюднило коментар щодо законопроєкту президента Володимира Зеленського розширити люстрацію на висопосадовців періоду з 2014 по 2019 рік.

«Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління», – йдеться в заяві послів.

У «Групі семи» нагадали, що «вітали» реформування низки галузей в Україні після зміни влади в 2014 році.

«Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є вірним кроком. Водночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівняна з тою, що мала місце після Революції гідності», – підсумовують автори звернення.

12 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції з доповненнями до закону про люстрацію.

Зеленський пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року.

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Зокрема йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, очільників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голову СБУ та інших посадовців.​

Якщо такий закон буде ухвалено, то під люстрацію серед інших потрапить і призначений Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, який був міністром фінансів у 2016-2018 роках.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень в Україні люстрували 922 чиновники.