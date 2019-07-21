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21 Липень 2019, Київ 17:45
Новини | Політика

Станом на 16:00 проголосувала понад третина виборців – дані ЦВК про явку

У період з 12:00 до 16:00 проголосували ще 17% громадян, які мають право голосу

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Активність виборців на дострокових виборах до Верховної Ради станом на 16:00 склала 36,55%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 190 зі 199 виборчих округів.

Станом на 12:00, за даними 198 зі 199 округів, явка становила 19,2%.

Найвища явка зафіксована у Чернігівській, Хмельницькій та Полтавській областях.

/**/ /**/ /**/ Станом на 16:00 проголосувати прийшли трохи більше третини зареєстрованих виборців, за даними ЦВК. На фото – вибори у Вінницькому обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку
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21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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