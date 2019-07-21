Станом на 16:00 проголосувала понад третина виборців – дані ЦВК про явку

Активність виборців на дострокових виборах до Верховної Ради станом на 16:00 склала 36,55%, повідомляє Центральна виборча комісія за даними 190 зі 199 виборчих округів.

Станом на 12:00, за даними 198 зі 199 округів, явка становила 19,2%.

Найвища явка зафіксована у Чернігівській, Хмельницькій та Полтавській областях.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.