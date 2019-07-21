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21 Липень 2019, Київ 14:41
Новини | Політика

Парламентські вибори: явка склала вже майже 20%

ЦВК отримала дані з 194 одномандатних виборчих округів

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Явка на парламентських виборах склала вже 19,22 відсотки. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

Найвища явка зафіксована у Луганській, Кіровоградській та Полтавській області.

У ЦВК уточнили, що це дані з 194 одномандатних виборчих округів.

/**/ /**/ /**/ Станом на 11:00 відкрились всі виборчі дільниці, хоча деякі – із запізненням
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Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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