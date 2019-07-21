Парламентські вибори: явка склала вже майже 20%

Явка на парламентських виборах склала вже 19,22 відсотки. Про це повідомили у Центральній виборчій комісії.

Найвища явка зафіксована у Луганській, Кіровоградській та Полтавській області.

У ЦВК уточнили, що це дані з 194 одномандатних виборчих округів.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.