Поліція отримала понад 600 повідомлень про порушення на виборах, найбільше – на Донеччині

Станом на 12:00 поліція отримала 606 заяв про порушення під час виборів, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.
Найбільше інформації про порушення зафіксували в Донецькій (87), Дніпропетровській (79) та Запорізькій областях (54).
Здебільшого правоохоронці отримують дані про ймовірну незаконну агітацію (149) та перешкоджання здійсненню виборчого права (30).
Поліція склала п’ять адміністративних протоколів, за сімома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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