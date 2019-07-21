Поліція отримала понад 600 повідомлень про порушення на виборах, найбільше – на Донеччині

Станом на 12:00 поліція отримала 606 заяв про порушення під час виборів, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Найбільше інформації про порушення зафіксували в Донецькій (87), Дніпропетровській (79) та Запорізькій областях (54).

Здебільшого правоохоронці отримують дані про ймовірну незаконну агітацію (149) та перешкоджання здійсненню виборчого права (30).

Поліція склала п’ять адміністративних протоколів, за сімома фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.