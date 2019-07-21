27 виборчих дільниць почали свою роботу із запізненням – ЦВК

В Україні 27 виборчих дільниць почали свою роботу із запізненням, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, у Києві із запізненням відкрили п’ять виборчих дільниць.

Вона зазначила, що дільниці відкрили пізніше через проблеми, пов’язані з ротацією членів і керівництва комісій, неправильним заповненням документів або проставлянням штампів на бюлетенях.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що станом на 11 годину всі дільниці працюють.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

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