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21 Липень 2019, Київ 13:08
Новини | Політика

27 виборчих дільниць почали свою роботу із запізненням – ЦВК

В Україні 21 липня відбуваються дострокові парламентські вибори

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В Україні 27 виборчих дільниць почали свою роботу із запізненням, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

За її словами, у Києві із запізненням відкрили п’ять виборчих дільниць.

/**/ /**/ /**/ Станом на 11 відкрились всі виборчі дільниці, хоча деякі – із запізненням
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Вона зазначила, що дільниці відкрили пізніше через проблеми, пов’язані з ротацією членів і керівництва комісій, неправильним заповненням документів або проставлянням штампів на бюлетенях.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що станом на 11 годину всі дільниці працюють.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

/**/ /**/ /**/ Голосування триватиме з 8:00 до 20:00
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