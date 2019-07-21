Кандидат у народні депутати від партії «Слуга народу» Дмитро Разумков допускає своє спікерство в новій Верховній Раді.

«Я думаю, що все можливо, але сьогодні, у день голосування, поки що про це рано говорити», – сказав Разумков, відповідаючи на питання, чи є можливість, що він очолить парламент.

Він зазначив, що переговори про формування коаліції з іншими політичними силами, найімовірніше, не розпочнуться до оголошення остаточних результатів виборів.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.