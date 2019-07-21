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21 Липень 2019, Київ 13:10
Новини | Політика

Поліція отримала 382 заяви про порушення на виборах – МВС

Вибори в Україні, 21 липня 2019 року

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Поліція отримала 382 заяви про порушення на виборах, повідомило Міністерство внутрішніх справ України дані на 11 ранку.

Найбільше заяв надходило через можливу незаконну агітацію (115) та перешкоджання здійсненню виборчого права (21).

/**/ /**/ /**/ Голосування триватиме з 8:00 до 20:00
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Станом на 10:00 невідкритими залишалися дві дільничні виборчі комісії в Чернігівській області в 207 окрузі. Наразі вони працюють.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.

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