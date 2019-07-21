Поліція отримала 382 заяви про порушення на виборах – МВС

Поліція отримала 382 заяви про порушення на виборах, повідомило Міністерство внутрішніх справ України дані на 11 ранку.

Найбільше заяв надходило через можливу незаконну агітацію (115) та перешкоджання здійсненню виборчого права (21).

Станом на 10:00 невідкритими залишалися дві дільничні виборчі комісії в Чернігівській області в 207 окрузі. Наразі вони працюють.

21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. На посади народних депутатів претендують майже шість тисяч кандидатів.