МВС: вранці не відкрилося 8 виборчих дільниць

Станом на 9:00 21 липня в Україні не запрацювали вісім виборчих дільниць. Про це на брифінгу повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«На час відкриття виборчих дільниць весь особовий склад приступив до виконання своїх обов’язків. Ми відпрацювали алгоритми дій на всі непередбачувані ситуації. І готові реагувати на будь-які виклики. Станом на 9 ранку не відкрито вісім дільниць і 16», – заявив він.

За словами заступника глави МВС, на 199 окружних виборчих дільницях і на 29812 дільничних комісіях порядок забезпечують понад 131 тисяча правоохоронців. Окрім того, вчора на чергування заступила Єдина система авіації МВС та підрозділи спеціального призначення.

В Україні сьогодні проходять парламентські вибори.