Поліція навела нові дані про зареєстровані порушення в «день тиші»

Проблема розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією вже врегульована і не потребує додаткового часу, заявив в ефірі Радіо Свобода голова громадської ради Міністерства внутрішніх справ, радник міністра Володимир Мартиненко. За його словами, президента Володимира Зеленського, який пропонує відтермінувати штрафи для власників «євроблях», вводять в оману.

«На мою думку, проблеми «євроблях» вже врегульовані, при чому вони вже врегульовані декілька разів. Але тим не менше хтось у нас вводить в оману президента, не виключено, що саме ті організації «євроблях», розказуючи про те, що є величезна проблема, про те, що у нас «євроблях» в країні дуже багато, величезна кількість. За моїми підрахунками, можливо, близько 10 тисяч цих автомобілів в країні й залишилося. Бо їх насправді було набагато менше, ніж їх оголошувала «Авто Євро Сила» чи інші організації», – сказав Мартиненко.

Він наголосив, що автовласники мали достатньо часу, щоб розмитнити свої автівки.

«Якщо людина не розмитнила авто в один термін, потім був другий термін, давайте додамо ще 90 днів для того, щоб вона все-таки виконала закон? У мене є розуміння, що ніхто того робити не буде… Це є активізація виборця, активізація тих, для кого це залишається питанням. Але якби їх було дійсно мільйони, це одна історія, але якщо їх насправді досить невелика кількість, це вже інша історія», – зазначив радник міністра.

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17 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді на позачерговому засіданні розглянути законопроект, який передбачає відтермінування на 90 днів штрафів для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією.

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій засідання не скликав, заявивши, що президент мав би ініціювати проведення позачергової сесії парламенту. Суперечка між президентом і спікером ні до чого не привела, і зрештою Зеленський заявив, що працюватиме вже з новою Верховною Радою.

Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 24 серпня.

Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.