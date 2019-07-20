Активісти і поліція заявляють про передвиборчі порушення в «день тиші»

Активісти громадських організацій і Національна поліція України заявляють про низку порушень виборчого законодавства, пов’язаних, зокрема, з незаконною чи прихованою агітацією в «день тиші» 20 липня напередодні позачергових парламентських виборів 21 липня.
Зокрема, рух «Чесно» повідомив про виявлення в Києві і в регіонах білбордів із рекламою без вихідних даних, яка не містить назви партії чи прізвища кандидата, але натякає на неї гаслами і стилем виконання.
За словами руху, така прихована агітація формально не є порушенням виборчого законодавства. Багато зразків такої реклами розмістили ще 19 липня, повідомили активісти.
Також рух «Чесно» зафіксував багато агітації за конкретних кандидатів у народні депутати і за партії, яку розмістили в непристосованих для цього місцях і досі не прибрали, що є порушенням. При цьому деякі зразки такої реклами з’явилися лише 19 липня, під кінець агітаційного періоду, зауважили активісти.
Раніше 20 липня на такі самі випадки звертав увагу і Комітет виборців України. «20 липня в округах усе ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також упродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів і партій», – мовилося в повідомленні КВУ.
Як повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, станом на 15-у годину до підрозділів поліції надійшло 278 заяв і повідомлень щодо порушень у виборчій сфері. Здебільшого такі факти пов’язані з незаконною агітацією – 226 фактів – і підкупом виборців – п’ять фактів, сказав Фацевич під час відеоселекторної наради з участю керівників територіальних підрозділів.
Він додав, що слідчі підрозділи розпочали дев’ять кримінальних проваджень.
Про кілька викликів щодо проведення незаконної агітації в так званий «день тиші» повідомляв і начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Згідно з законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування». За агітацію в «день тиші» – суботу перед днем виборів – або безпосередньо в день виборів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб і від 510 до 850 гривень для інших громадян.
У Комітеті виборців повідомили, що його спостерігачі фіксують масові факти порушень чинного законодавства у «день тиші» 20 липня.
«20 липня в округах все ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також впродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів та партій», – йдеться в повідомленні.
За даними КВУ, спостерігачі організації повідомили про незаконну агітацію в Закарпатській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Одеській, Черкаській, Миколаївській, Чернігівській областях. Також реклама кандидатів і партій активно присутня в мережі Інтернет, вказали в Комітеті виборців України.
Раніше сьогодні начальник столичної поліції Андрій Крищенко повідомив про кілька викликів щодо проведення незаконної агітації у Києві в «день тиші».
Згідно із законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».
За агітацію в «день тиші» або в день виборів передбачені штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб та від 510 до 850 гривень – для інших громадян.
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.
До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
У Києві 20 липня зафіксовано кілька викликів щодо проведення незаконної агітації напередодні виборів до Верховної Ради, повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
«Сьогодні вже було зафіксовано кілька викликів щодо проведення незаконної агітації у так званий «день тиші». Усі вони перевіряються, поліцейські вивчать матеріали і ухвалять відповідні рішення», – сказав Крищенко.
Він додав, що 6500 столичних поліцейських забезпечують правопорядок під час дострокових виборів народних депутатів.
«Крім посиленого патрулювання вулиць, на службу заступили поліцейські для охорони всіх 1108 виборчих дільниць, на всіх 13 окружних виборчих комісіях і, звісно, підсилена охорона публічного порядку біля Центральної виборчої комісії», – сказав Крищенко.
15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори. У Міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що на виборчих дільницях 21 липня працюватимуть 47 тисяч поліцейських.
В Україні 20 липня розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами.
Згідно із законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».
За агітацію в «день тиші» або в день виборів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб та від 510 до 850 гривень – для інших громадян.
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.
До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати Дмитра Торнера, який був 44 номером у списку партії «Опозиційна платформа – За життя».
У ЦВК розповіли, що 12 липня компетентні органи поінформували про можливе незаконне оформлення кандидатом низки паспортних документів, що може свідчити про його незаконне перебування у громадянстві України.
У Державній міграційній службі у відповідь на листи ЦВК повідомили, що документи визнано такими, які оформлені з порушенням вимог законодавства та є недійсними і підлягають вилученню та знищенню. Водночас у ДМС зазначили, що Торнер (попередні прізвища – Мальченко, Грозний) не звертався до них із проханням надати йому громадянство.
Після низки перевірок ЦВК дійшла висновку, що Торнер «не є громадянином України», а тому не може бути зареєстрований кандидатом у народні депутати.
«Опозиційна платформа – За життя» не коментувала рішення Центральної виборчої комісії.
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.
До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
Верховний суд 20 липня ухвалить рішення щодо реєстрації депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати, повідомила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.
«У нас є кілька судових справ, одна з них слухатиметься завтра о 10 годині ранку і після цього питання про реєстрацію – не реєстрацію буде вирішено», – сказала Сліпачук.
Вона зазначила, що прізвища Онищенка немає у виборчому бюлетені, і залежно від рішення суду ЦВК може зіткнутися з проблемою внесення його до бюлетеня.
«Ми це питання досліджуємо. Працюємо, зокрема, для з'ясування всіх технологічних і тимчасових рамок для реалізації рішення суду, але зараз я його не маю», – заявила Сліпачук.
17 липня Шостий апеляційний суд Києва дозволив народному депутату-втікачу Олександру Онищенку брати участь у виборах до Верховної Ради від Соціалістичної партії в окрузі №93.
У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.
За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.
У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.
Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.
Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.
Проблема розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією вже врегульована і не потребує додаткового часу, заявив в ефірі Радіо Свобода голова громадської ради Міністерства внутрішніх справ, радник міністра Володимир Мартиненко. За його словами, президента Володимира Зеленського, який пропонує відтермінувати штрафи для власників «євроблях», вводять в оману.
«На мою думку, проблеми «євроблях» вже врегульовані, при чому вони вже врегульовані декілька разів. Але тим не менше хтось у нас вводить в оману президента, не виключено, що саме ті організації «євроблях», розказуючи про те, що є величезна проблема, про те, що у нас «євроблях» в країні дуже багато, величезна кількість. За моїми підрахунками, можливо, близько 10 тисяч цих автомобілів в країні й залишилося. Бо їх насправді було набагато менше, ніж їх оголошувала «Авто Євро Сила» чи інші організації», – сказав Мартиненко.
Він наголосив, що автовласники мали достатньо часу, щоб розмитнити свої автівки.
«Якщо людина не розмитнила авто в один термін, потім був другий термін, давайте додамо ще 90 днів для того, щоб вона все-таки виконала закон? У мене є розуміння, що ніхто того робити не буде… Це є активізація виборця, активізація тих, для кого це залишається питанням. Але якби їх було дійсно мільйони, це одна історія, але якщо їх насправді досить невелика кількість, це вже інша історія», – зазначив радник міністра.
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17 липня президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді на позачерговому засіданні розглянути законопроект, який передбачає відтермінування на 90 днів штрафів для тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією.
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій засідання не скликав, заявивши, що президент мав би ініціювати проведення позачергової сесії парламенту. Суперечка між президентом і спікером ні до чого не привела, і зрештою Зеленський заявив, що працюватиме вже з новою Верховною Радою.
Згідно з чинним законодавством, штрафні санкції проти тих, хто не встигне розмитнити автомобілі з іноземною реєстрацією, мають почати діяти з 24 серпня.
Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення «євроблях» ще на 90 днів на засіданні 16 травня. Це сталося на тлі протестів власників таких авто під стінами парламенту.
Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.
25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.
21 липня Радіо Свобода проведе спецефір до дня парламентських виборів. Телемарафон триватиме з 19:00 до 1:00.
Журналісти Радіо Свобода працюватимуть у штабах кандидатів, повідомлять результати екзит-полу і першими покажуть реакції учасників виборів та перші міжнародні реакції.
У виборах народних депутатів бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських портфелів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші балотуються в 199 мажоритарних округах.
До 5 серпня Центральна виборча комісія має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
У період з 24 травня до 15 липня на політичну рекламу у соціальній мережі Facebook витратили 1,8 мільйона доларів, йдеться у звіті громадянської мережі «Опора».
Найбільше на рекламу у Facebook витратили партії «Голос» (232 344 долари, 470 рекламних дописів), «Європейська солідарність» (209 780, 250 дописів), «Сила права» (136 915 66 дописів), «Слуга народу» (69 576, 560 дописів) та «Батьківщина» (72 888 та 76 дописів).
Водночас найбільше рекламних оголошень розмістили «Опозиційна платформа – За життя» (2 350) та «Партія Шарія» (1 607).
«Найбільша кількість переглядів політичної реклами припадає на місто Київ – 14,5%, Львівську область – 9,28% та Дніпропетровську область – 7,61%. Найменшу кількість політичної реклами у Facebook бачили жителі Луганської – 0,71% та Херсонської областей. Варто зазначити, що соціальна мережа Facebook не поширює українську політичну рекламу на жителів АР Крим та міста Севастополь», – йдеться у звіті «Опори».
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші балотуються в 199 мажоритарних округах.
До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
Громадянська мережа «Опора» у п’ятницю підбила попередні підсумки, які зробили її спостерігачі в перебігу передвиборчої кампанії на дочасних виборах до Верховної Ради України. Як йдеться у звіті мережі, протягом травня-липня спостерігачі виявили 2147 інцидентів із ознаками порушення виборчого законодавства, 83% з яких стосувалися порушення правил ведення передвиборної агітації і, як правило, не передбачають кримінальної відповідальності.
«Порушення правил ведення агітації та непрямий підкуп виборців стали ключовими викликами для демократичних парламентських виборів в Україні… Зловживання адміністративними ресурсами у виборчих цілях не є масовими на центральному рівні, але вони можуть суттєво вплинути на результати виборів у конкретних виборчих округах», – йдеться у звіті.
За даними «Опори», найбільшу за масштабами та форматами агітацію розгорнули п’ять політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Українська стратегія Гройсмана», «Батьківщина» і «Радикальна партія Олега Ляшка».
«Сюди ж можна віднести партію «Голос», однак, на відміну від інших активних у межах усієї України партій, агітаційна кампанія «Голосу» є малопомітною у Луганській та Донецькій областях. Ще три партії («Опозиційна платформа – За життя», «Свобода», «Опозиційний блок») проводять не менш інтенсивні, але регіонально акцентовані агітаційні заходи», – зазначили спостерігачі.
За приблизними оцінками спостерігачів, під час виборчої кампанії найбільш масово було реалізовані технології «чорного» піару проти політичних партій «Голос, «Слуга народу», «Опозиційна платформа – За життя», «Європейська солідарність».
У звіті мережі йдеться, що на сьогодні відсутні дієві механізми контролю за обігом коштів, витрачених на рекламу в інтернеті кандидатами. В «Опорі» кажуть, що, за приблизними підрахунками, в межах періоду виборчої кампанії партії та кандидати витратили на політичну рекламу у соцмережі Facebook понад 1 мільйон 800 тисяч доларів США.
19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.
Дипломати США і ЄС звертають увагу на зростання довіри українців до Центральної виборчої комісії.
«Рівень довіри українців до ЦВК за короткий час зріс до 70 відсотків», – сказав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, звертаючись до короткотермінових міжнародних спостерігачів ENEMO у Києві.
Тейлор послався на опитування Національного демократичного інституту США (NDI), за якими рівень оптимізму у державі після президентських виборів також суттєво зріс.
Тейлор наголосив, що Сполучені Штати розцінюють безпеку України як свою безпеку і зазначив, що вибори є важливою складовою.
«Ми переконані, що успіх українців у встановленні демократичної, процвітаючої та безпечної України відштовхує Росію», – наголосив чільний дипломат США в Києві.
Голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі заявив міжнародним спостерігачам, що дотепер чув лише про дрібні порушення під час передвиборчої кампанії до Верховної Ради.
Мінґареллі також високо оцінив ЦВК. Він назвав роботу голови ЦВК Тетяни Сліпачук «чудовою» і висловив переконання, що все буде добре на парламентських виборах у неділю, 21 липня.
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) планує презентувати свій попередній звіт про вибори до Верховної Ради у вівторок, 23 липня.
Спостерігачі КВУ повідомляють про окремі випадки використання адміністративного ресурсу в перебігу виборчої кампанії у низці регіонів України.
«За оцінкою організації, факти та масштаби використання технології адмінресурсу не є значними і є співставними із використанням цієї технології на парламентських виборах 2014 року. Однією із форм адміністративного ресурсу є публічна підтримка кандидатів особами, які працюють в органах місцевого самоврядування чи органах державної влади», – йдеться в повідомленні.
У КВУ повідомили, що факти застосування адмінресурсу зафіксували у Київській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій областях та на Луганщині.
Серед поширених порушень – спільні заходи чиновників і кандидатів в депутати, підтримка представниками влади на місцях у висвітленні інформації про кандидата у місцевих ЗМІ, пропозиції бюджетникам за гроші прийти на «зустріч виборців».
19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що минулої ночі у Рівному виникло загорання легкового автомобіля, обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО «Свобода» по 152-му виборчому округу.
«О 3:10 годині підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.
За даними рятувальників, внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.
19 липня – останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.
Якщо вас не знайшли в списку виборців у день виборів, варто звертатися до свого відділу ведення Державного реєстру виборців, повідомив Радіо Свобода керівник Служби розпорядника ДРВ Олександр Стельмах.
«Є електронний сервіс, не треба навіть іти до відділу ведення ДРВ пішки. Перевірили, заспокоїлися, усе нормально. Якщо немає, тоді треба вже подумати, зателефонувати у відділ ведення Державного реєстру виборців і з’ясувати, у чому причина», – зазначив Стельмах у коментарі Радіо Свобода.
Він закликає в першу чергу перевірити інформацію про себе, заповнивши просту форму на сайті реєстру.
«Можливо перевіритися через наш електронний сервіс спочатку. Знайти себе в реєстрі, зазначивши свої персональні дані. Сервіс відповідає, чи дійсно такий виборець включений і до якої виборчої дільниці. І зрозуміти: «Це ось ця дільниця, це правильно, я є. Значить, я тут повинен бути». Якщо сервіс каже, що є, значить, є точно», – сказав Стельмах.
Він наголосив, що виборцю зобов’язані дати бюлетень, навіть якщо в списках існують неточності про його адресу.
Керівник Служби розпорядника ДРВ нагадав, що в день голосування зміни до уточненого списку виборців можуть вноситися винятково на підставі рішення суду. Проте згідно з Кодексом адміністративного судочинства відповідну позовну заяву можна подавати до суду не пізніш як за два дні до дня голосування. Тобто 21 липня звернутися до суду буде неможливо.
На його думку, звернення до представників виборчої дільниці не є надійним.
«У цьому випадку – рішення про вашу подальшу долю в реєстрі буде залежати від працівника дільничної виборчої комісії. Якщо він передасть всю інформацію до реєстру виборців, тоді, дійсно, буде з’ясовано, у чому причина. Проте він цього може не зробити. Це ж люди, які, вважайте, тимчасово працюють», – заявив Стельмах.
Він переконаний, що в представника виборчої дільниці може не бути «ніякої мотивації довести справу до кінця».
«Якщо ви звертаєтеся до відділу ведення Державного реєстру виборців, це вже гарантія, що у вас на майбутнє все буде нормально. Можливо, на цих виборах уже нічого не можна буде вирішити, але на майбутнє це питання вже буде вирішене. Якщо вас дійсно у реєстрі немає в день голосування, уже ніхто вас не включить до списку виборців. Хоча у Державному реєстрі виборців, можливо, вирішать питання», – розповів керівник Служби розпорядника ДРВ.
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів. Із них – 2747 включені до виборчих списків 22 партій, які претендують на 225 депутатських мандатів у багатомандатному виборчому окрузі. Усі інші балотуються в 199 мажоритарних округах.
До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.
До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.
19 липня в Україні, за законодавством, останній день, коли дозволена передвиборча агітація кандидатами у народні депутати на позачергових виборах до Верхової Ради, що відбудуться цієї неділі, 21 липня.
«Кандидати у депутати мають право розпочати свою передвиборну агітацію з дня, наступного за днем прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування», – йдеться у законі «Про вибори народних депутатів України».
Закон також передбачає, що передвиборні агітаційні матеріали знімаються 2з 24 години останньої п1ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».
21 липня в Україні відбудуться дочасні вибори до Верховної Ради України за змішаною системою – половину депутатів обиратимуть за закритими партійними списками, а поливну – на мажоритарних округах.
Російська медіа-компанія «Грин Филмс», яка через кіпрську фірму належить соратникам президента України Володимира Зеленського, повернула назад отримані з бюджету Росії кошти на фінансування кінострічки «Вниз». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).
Відповідно до даних Єдиного порталу бюджетної системи Російської Федерації, 4 квітня 2019 року Мінкультури Росії і ТОВ «Грин Филмс» уклали додаткову угоду. Відповідно до неї, було ухвалене рішення про розірвання угоди від 25 жовтня 2017 року про фінансування фільму «Вниз» із бюджету Росії.
В угоді йдеться про те, що «Грин Филмс» повернула вже отримані кошти від Мінкультури Росії платежем від 19 лютого 2019 року. Йшлося про 35 мільйонів рублів – за курсом на час отримання ця сума становила понад 16 мільйонів гривень.
Крім того, відповідно до третього пункту нової угоди, ТОВ «Грин Филмс» зобов’язане виплатити відсотки Міністерству культури Росії у розмірі 3 мільйони 160 тисяч рублів «за користування грошовими коштами федерального бюджету».
На початку 2019 року «Схеми» з’ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти, що закрили бізнес у 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс».
Засновник усіх трьох компаній – зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по «Кварталу 95».
Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.
Тоді з’ясувалося, що компанія «Грин Филмс» не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 мільйонів рублів на фінансування фільму-трилера «Вниз».
У березні «Схеми» повідомляли, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва – автора «Студії Квартал-95». Він вийшов із кіпрської компанії-засновниці ТОВ «Грин Филмс» Green Family LTD. Після цього частки у Green Family LTD розподілилися так: Андрій Яковлєв – 400 євро, Борис Шефір – 300 євро, Сергій Шефір – 300 євро, Appex International LTD Тімура Міндіча – 1000 євро.
Андрій Яковлєв, Борис та Сергій Шефіри – давні бізнес-партнери Зеленського по «Кварталу 95». Тімур Міндіч – соратник Ігоря Коломойського і бізнесмен, що має частку в наближених до олігарха медіаструктурах.
21 травня 2019 року Сергій Шефір був призначений першим помічником президента Володимира Зеленського.
Поліцейські не затримували пенсіонера в Києві, який роздавав газети з карикатурою на президента Володимира Зеленського, заявив на брифінгу в Києві 18 липня речник Національної поліції Артем Шевченко.
Він заявив, що поліцейські вилучили наклад газет у чоловіка та склали на нього адміністративний протокол, однак не затримували його самого.
«Цей правопорушник роздавав матеріали, а саме газету з кількох шпальт, на першій сторінці якої була карикатура, а після, на другій і третій шпальтах, відомості, які були розцінені поліцейськими як порушення статті 212-10 про неправомірну агітацію», – повідомив Шевченко.
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Він додав, що цей протокол розглядатиме суд, який і розбереться, чи правомірні претензії поліцейських до поширювача агітації.
«Якщо праві поліцейські, які склали адмінпротокол, то протокол буде затверджено судом, якщо права особа, яка вела у такий спосіб агітацію, то протокол суд скасує, або сама ця особа має повне право оскаржувати в судовому порядку подання такого протоколу. Але в даному разі поліцейські діяли суто за буквою закону», – наполягає речник поліції.
Він також зазначив, що станом на зараз по всій Україні поліцейські склали вже 643 адміністративних протоколів за статтею Кодексу про адміністративні правопорушення 212-10 про порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації.
Ця стаття передбачає штрафи за здійснення передвиборної агітації людьми, чия участь у ній заборонена, порушення термінів політичної агітації, здійсненн її «формах і засобами, що суперечать Конституції або законам України».
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«Вже 55 протоколів розглянуто судами, в 29 випадках за цими протоколами накладено штрафи на загальну суму – смішну, але поза тим, поліція мусить реагувати – 5 457 гривень. За 14 такими протоколами винесене попередження, це також норма адмінкодексу. За п’ятьма такими протоколами особу звільнено від адміністративної відповідальності, суд не знайшов підстав. За чотирма провадження закриті», – розповів Шевченко.
Напередодні поліція повідомила про виявлення факту незаконної передвиборної агітації в Києві: чоловік пенсійного віку роздавав газету, на перших шпальтах якої була зображена карикатура на президента Володимира Зеленського. Поліцейські повідомили, що, крім того, друковані матеріали містили «образи на адресу кандидатів у народні депутати».
Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
Порядок на позачергових виборах до Верховної Ради гарантуватимуть понад 131 тисяча правоохоронців, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
«Загалом у нас будуть залучені 131 тисяча 192 співробітники МВС, з яких понад 73 тисячі – співробітники Національної поліції. Підрозділи МВС повністю готові до виконання поставлених завдань і напередодні, і в день виборів», – наголосив він.
Раніше в поліції повідомили, що взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій.
Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня.
Поліцейські від 18 липня взяли під цілодобову охорону всі 199 окружних виборчих комісій в Україні, повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.
За його словами, виборчу документацію завезено на 69 окружних виборчих дільниць.
Також до України вже прибули понад 1,6 тисячі офіційних спостерігачів від міжнародних організацій і більше ніж 100 офіційних спостерігачів від іноземних держав, додали в поліції.
«Ми продовжуємо забезпечувати правопорядок і збереження виборчої документації під час її перевезення на виборчі дільниці. Тому працюємо в надзвичайному режимі», – сказав Фацевич.
Він додав, що за добу зареєстровано 465 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом. «За 20 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також складено 80 протоколів, з них понад 90 відсотків вже направлено до суду для прийняття відповідних рішень», – сказав Фацевич.
Всього з початку виборчого процесу територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5 308 заяв і повідомлень, пов’язаних із виборами. Здебільшого, ці факти пов’язані з незаконною агітацією (3135) або підкупом виборців (605). Крім того, зафіксовано по 148 повідомлень про вчинення хуліганства або пошкодження майна, повідомляють у поліції.
«Слідчі підрозділи почали 273 кримінальні провадження. Зокрема, 54 кримінальні провадження стосуються порушень виборчого законодавства, ще 70 кримінальних проваджень, пов’язані із проведенням виборчої кампанії», – повідомив Олександр Фацевич.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться 21 липня.
Політична партія «Європейська солідарність» заявляє, що її лідера, п’ятого президента України Петра Порошенка намагаються зняти з виборів через суд.
У заяві, оприлюдненій 18 липня, мовиться, що Шостий Апеляційний адміністративний суд Києва розглянув позов з вимогою зняти Порошенка з виборчої гонки «нібито за порушення порядку ведення передвиборної агітації». Справу передали в Окружний адміністративний суд Києва.
«Ми дуже добре знаємо про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка. Уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим», – мовиться у заяві.
У партії розцінюють ситуацію як політичний тиск, а рішення Шостого Апеляційного адміністративного суду Києва збираються оскаржити у Верховному суді.
Позачергові парламентські вибори в Україні мають відбутися найближчої неділі 21 липня.
Президент України Володимир Зеленський розмірковує над позачерговими місцевими виборами.
«Я не знаю, я думаю», – сказав Зеленський у відповідь на питання агентства «Інтерфакс-Україна» про доцільність проведення позачергових місцевих виборів.
За його словами, є аргументи як «за», так і «проти».
«Я думаю, що може бути занадто багато виборів в ці терміни. Мені так здається поки що. Але подивимося, як працюватимуть усі місцеві люди. Тому що я проїхав кілька областей і бачу, що з ними дуже складна ситуація, у мене дуже складний діалог», – заявив Зеленський.
Місцеві вибори мають відбутися в жовтні 2020 року. Керівник передвиборчого штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що в партії наразі не бачать підстав проводити їх достроково.
Водночас представник президента у Верховній Раді та кандидат у народні депутати від «Слуги народу» Руслан Стефанчук виступає за позачергові місцеві вибори.
Найбільш проблемними на позачергових виборах до Верховної Ради України можуть стати мажоритарні округи в Донецькій, Закарпатській та Дніпропетровській областях, повідомила агенству «Інтерфакс-Україна» голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
«Найбільш проблемними можуть бути округи в прифронтових районах Донецької області. Як уже показали оголошені підозри – в Закарпатській області, щодо підкупу, найбільш маніпулятивними є і округи в Дніпропетровській області, де майже десяток двійників кандидатів на округ», – сказала Айвазовська.
Вона зазначила, що у цих та інших регіонах працюють довгострокові спостерігачі «Опори».
15 липня поліція повідомила, що переходить на посилений режим роботи через парламентські вибори.
До варти в посиленому режимі перейшли також рятувальники.
Позачергові парламентські вибори в Україні відбудуться цієї неділі, 21 липня.
У місті Первомайськ на Миколаївщині знайшли тіло кандидата в народні депутати з вогнепальним пораненням, повідомила поліція регіону. Тіло 56-річного чоловіка було в боксі його підприємства. За даними місцевих ЗМІ, мова йде про кандидата в народні депутати Василя Мосякіна, який балотувався у 132 виборчому окрузі від партії «Опозиційний блок».
Головна версія правоохоронців – самогубство. Поряд із тілом загиблого була мисливська рушниця. За попередніми даними, кандидат у народні депутати вистрелив собі в груди.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство), «як того вимагає процедура в подібних випадках».
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.
На Львівщині депутат сільської ради замовив СМС-розсилку для дискредитації партії «Голос» Святослава Вакарчука на користь «Європейської солідарності» Петра Порошенка, повідомив начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України Сергій Демедюк. У відповідь партія ЄС заявила, що кіберполіція «грубо втручається у виборчий процес».
Демедюк заявив, що упродовж 15 липня до поліції почали надходити повідомлення від жителів Львівщини про масову розсилку СМС-повідомлень. У них йшлося, що «Голос» не проходить п’ятивідсотковий бар’єр на виборах, а тому «людей провокували не голосувати за вказану партію», розповіли поліцейські.
«У рамках досудового розслідування працівники кіберполіції встановили, що фактично особа, яка використовує СМС-розсилку з альфа-іменем Peremoga, є одним із депутатів сільрад Львівської області. У вигляді фізичної особи-підприємця він оформив СМС-розсилку з одним із операторів мобільного зв’язку у кількості від 5 до 25 тисяч упродовж місяця», – повідомив Демедюк.
Очільник кіберполіції наголосив, що окрім контрагітації, порушник використовував СМС-розсилку задля агітації за політичну партію «Європейська солідарність».
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача).
Партія «Європейська солідарність» заявила, що обурена «політично заангажованими» діями департаменту кіберполіції Нацполіції України.
«Очевидно, це перший прецедент в історії українських виборів, коли відкривається кримінальне провадження за розсилку СМС-повідомлень, у яких містилася навіть не власна думка, а лише посилання на соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) про те, що партія «Голос» нібито не долає прохідний бар’єр», – заявили в «Європейській солідарності» і звинуватили кіберполіцію у «грубому втручанні у виборчий процес».
Партія також наголосила, що «розбереться з індивідуальної ініціативою» депутата сільської ради.
Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.
280 922 громадян України змінили місце голосування на позачергових парламентських виборах, повідомляє Центральна виборча комісія.
Процес тимчасової зміни місця голосування, який тривав від 24 травня, завершився 15 липня.
Найбільшу кількість заяв подано від виборців Донецької області і Києва – понад 42,5 тисячі і більше ніж 21 тисяча відповідно.
«Відтепер відділи ведення Державного реєстру виборців розпочали друк уточнених списків виборців і передачу їх дільничним виборчим комісіям. Перевірити наявність виборця у Держреєстрі, а також адресу виборчої дільниці, до списку якої буде включено виборця, можна за посиланням», – додають у ЦВК.
Наприкінці травня ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – були потрібні лише відповідна заява і паспорт.
Позачергові парламентські відбудуться 21 липня.
На президентських виборах, що відбулися навесні, місце голосування змінювали понад 300 тисяч виборців.
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