Активісти і поліція заявляють про передвиборчі порушення в «день тиші»

Активісти громадських організацій і Національна поліція України заявляють про низку порушень виборчого законодавства, пов’язаних, зокрема, з незаконною чи прихованою агітацією в «день тиші» 20 липня напередодні позачергових парламентських виборів 21 липня.

Зокрема, рух «Чесно» повідомив про виявлення в Києві і в регіонах білбордів із рекламою без вихідних даних, яка не містить назви партії чи прізвища кандидата, але натякає на неї гаслами і стилем виконання.

За словами руху, така прихована агітація формально не є порушенням виборчого законодавства. Багато зразків такої реклами розмістили ще 19 липня, повідомили активісти.

Також рух «Чесно» зафіксував багато агітації за конкретних кандидатів у народні депутати і за партії, яку розмістили в непристосованих для цього місцях і досі не прибрали, що є порушенням. При цьому деякі зразки такої реклами з’явилися лише 19 липня, під кінець агітаційного періоду, зауважили активісти.

Раніше 20 липня на такі самі випадки звертав увагу і Комітет виборців України. «20 липня в округах усе ще розміщено агітаційні матеріали політичних партій і кандидатів. Також упродовж останніх днів було розміщено нові білборди, які не мають вихідних даних, але при цьому виконані в стилістиці окремих кандидатів і партій», – мовилося в повідомленні КВУ.

Як повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, станом на 15-у годину до підрозділів поліції надійшло 278 заяв і повідомлень щодо порушень у виборчій сфері. Здебільшого такі факти пов’язані з незаконною агітацією – 226 фактів – і підкупом виборців – п’ять фактів, сказав Фацевич під час відеоселекторної наради з участю керівників територіальних підрозділів.

Він додав, що слідчі підрозділи розпочали дев’ять кримінальних проваджень.

Про кілька викликів щодо проведення незаконної агітації в так званий «день тиші» повідомляв і начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Згідно з законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування». За агітацію в «день тиші» – суботу перед днем виборів – або безпосередньо в день виборів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб і від 510 до 850 гривень для інших громадян.