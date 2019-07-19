Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Липень 2019, Київ 00:42
Новини | Політика

Парламентські вибори: в Україні розпочався «день тиші»

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня

Дивитись коментарі

В Україні 20 липня розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами.

Згідно із законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».

За агітацію в «день тиші» або в день виборів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб та від 510 до 850 гривень – для інших громадян.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.​

/**/ /**/ /**/ Дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Представник ЦВК розповів, як діяти, якщо вас не знайшли у списку виборців 21 липня

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG