Парламентські вибори: в Україні розпочався «день тиші»

В Україні 20 липня розпочався «день тиші» перед парламентськими виборами.

Згідно із законом про вибори народних депутатів, «передвиборчі агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем голосування відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування».

За агітацію в «день тиші» або в день виборів Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 850 до 1 360 гривень для посадових осіб та від 510 до 850 гривень – для інших громадян.

Дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня. У них бере участь майже шість тисяч кандидатів.

До 5 серпня ЦВК має встановити результати виборів, а до 10 серпня їх мають оприлюднити в офіційній пресі.

До 9 вересня 2019 року включно Рада має зібратися на своє перше засідання.​