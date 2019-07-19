(Друкуємо мовою оригіналу)

Выборные страсти накаляются. В округе номер 51 – это фронтовой поселок городского типа Зайцево – к боям вооруженным добавились бои информационные. Члены окружной комиссии обратились в полицию по поводу действий кандидата Владимира Веселкина. А Веселкин говорит: давления на комиссию не было.

51 избирательный округ в Донецкой области – особенный. Никитовский и Центрально-Городской районы Горловки сейчас под контролем оккупационной администрации Донецка. Поэтому центр округа перенесли в поселок городского типа Зайцево. Участники операции объединенных сил контролируют часть поселка. На выборах Президента по информации ЦИКа здесь было приблизительно 2690 избирателей. В округе всего два участка, оба расположены на разных этажах здания военно-гражданской администрации.

О ситуации накануне голосования нам рассказал член окружной комиссии Виктор Евтушенко: «Периодически бывает конечно стрельба слышна. Но сказать, что прямая угроза есть, – это будет неправда. Но слышно, постреливают. В целом обстановка нормальная, местные жители живут обычной жизнью, дети гуляют по улицам. Все окей».

На внеочередных выборах в Верховную Раду избирателей уже более 3-х тысяч. За их голоса разными способами соревнуются 26 кандидатов, в том числе и Надежда Савченко. Отметим, что она хотела даже проводить агитацию среди избирателей в оккупированной Горловке. Но СБУ не дала ей разрешение на пересечение линии разграничения.



Давление или недоразумение?

Члены окружной комиссии говорят, что кандидат Владимир Веселкин якобы давил на одну из участковых комиссий. Член окружкома Виктор Евтушенко говорит: сам на участке в тот момент не был.

О конфликте знает со слов председателя участковой комиссии и одного из участников комиссии: «С их слов, во время работы участковой комиссии появились полицейские, вместе с ними был кандидат Веселкин и какой-то корреспондент. Веселкин вместе с полицией представился полицейским и начали допрашивать».

Также Евтушенко рассказал нам, что Веселкин якобы не давал людям эвакуироваться: «Как они рассказывали, в момент этого допроса началась стрельба… Люди сказали: давайте расходиться, продолжим в следующий раз либо хотя бы в другом месте. На что Веселкин заявил, что никто никуда не уйдет, пока они не закончат».

Веселкин: на комиссию не давил

Кандидат Владимир Веселкин говорит, что на комиссию не давил. На участке был где-то секунд 45-60. Вот что рассказал нам Владимир Веселкин: «Я заходил в здание администрации, где находятся участки, в кабинет за своими вещами, я в отпуске. Смотрю, какие-то вообще незнакомые люди…Я говорю им: кто вы, куда вы? Они говорят: мы в рамках уголовного дела, двух заявлений проводим свои следственные действия. Тут голова комиссии: а давайте не сегодня, давайте в субботу, когда мы все тут будем. Я говорю: ах, хулиганы, вы хотите договориться там. Это было в форме шутки такой».

А действительно ли Веселкин представился полицейским? Версия кандидата такая: «А меня парень спрашивает, один из представителей кандидатов: а вы кто, вы из полиции? Я говорю: может быть и из полиции. Развернулся и ушел. Все. Вот сорок секунд был диалог».

Правда ли, что кандидат мешал членам комиссии эвакуироваться во время обстрела? Владимир Веселкин это отрицает: «Стрельба началась где-то через час после этого разговора. Это была стрельба на расстоянии от нас на большом, были слышны выстрелы из крупнокалиберных пулеметов, где-то в километре, в 800 метрах, как я ориентируюсь на местности».

Теперь в этом конфликте, по просьбе окружной избирательной комиссии, будут разбираться правоохранители.

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