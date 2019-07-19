30 днів після виборів – що чекає країну?

Вибори до Ради ‒ мегаважливі. Адже на них обиратимуть не тільки депутатів, а й фактично нового прем’єра й весь Кабінет міністрів ‒ мозковий центр цілої країни. Саме від них залежатиме, скільки ви платитимете за тарифи, якими дорогами їздитимете та чи вийдете живим із лікарні. Хто стане майбутнім прем’єром і що чекати від депутатів у наступні 30 днів після виборів? Дивіться про це у програмі «М+».

Всі знають, що депутатів має бути 450. Але цього разу їх буде 424. Тому що у 26 мажоритарних округах на окупованих територіях виборів не буде.

Коли відбудеться перше засідання?



Нова Рада, після оприлюднення результатів виборів, має обов’язково зібратися до 9 вересня. Однак партія «Слуга народу» хоче пошвидше.

На першому засіданні депутати складають присягу. Зачитати її має найстарший нардеп. Але минулого разу цього не трапилося. «Ним виявився одіозний політик, колишній регіонал Юхим Звягільский. Тож народні обранці вирішили зайвий раз не дратувати суспільства». Політичним рішенням це право віддали Олександру Турчинову. Тоді вирішили зачитувати присягу всі хором.

​Що далі?

Потім партії, які привели у Раду понад 15 депутатів, перетворюються у фракції. Таким чином політичні сили заявляють про існування своєї незалежної й об'єднаної групи депутатів у парламенті. Наприклад, у цій Раді дуже ймовірно існуватимуть:

Фракція партії «Слуга Народу»

Фракція партії «Опозиційна платформа ‒ За життя»

«Голосу»

«Європейської солідарності»

«Батьківщини»

Для чого утворювати фракції?

Наприклад, щоб мати можливість утворити коаліцію. Лише фракції можуть це зробити.

​Для чого потрібна коаліція?

Перш за все – щоб обрати прем’єра та всіх міністрів. Лише коаліція може це зробити. Ну і плюс для того, щоб було з кого спитати за діяльність уряду.

Хто може утворити коаліцію?

Це може зробити навіть одна фракція. І «Слуга народу» дуже цього хоче. Але, як показують рейтинги, ‒ поки це залишається лише мрією. Орієнтовно «Слуга народу» отримає 150 мандатів.

Тож їм доведеться звертатися до послуг інших партій ‒ своїх голосів не вистачить. Адже у коаліції має бути від 226 депутатів ‒ більшість у Верховній Раді. Також «Слуга народу» може поповнити свої лави депутатами-самовисуванцями або тими депутатами, сили яких не матимуть достатньої кількості багнетів, щоб сформувати свої фракції.

Тож одразу після виборів на нас чекають переговори партій щодо створення коаліції.

Хто може стати партнером «Слуги народу?

Ані з «Опозиційною платформою», «Європейською солідарністю» та «Батьківщиною» «слуги» поки об’єднуватися не хочуть. Натомість ймовірними партнерами називають «Голос» та «Силу і честь».

Насправді все залежатиме від того, скільки депутатів партії зможуть привести у Раду. Якщо не вистачатиме голосів для комфортного союзу, то певними принципами доведеться поступатися. Нові ж вибори до Верховної Ради не можна проводити протягом одного року.

Як домовлятимуться?



Вже на першому засіданні Ради політичні сили можуть оголосити про створення коаліції. Перед цим вони мають підготувати «Коаліційну угоду».

Це документ, в якому розписують, які треба ухвалити закони, як робити реформи і так далі. Однак на практиці про цей папірець забувають вже через декілька місяців після написання. Адже жодної юридичної сили він немає. Та він мав би бути справжнім дороговказом для уряду.

Як призначають уряд?



Коаліція пропонує свою кандидатуру президентові. Той має її затвердити і передати у Раду. Депутати мають дати не менше від 226 голосів «за».

За інформацією на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council, існує 5 кандидатур які претендують на посаду прем’єра. Найбільше шансів має колишній міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус та заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован. Далі йдуть голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв, його колега директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко та нинішній секретар РНБО і ексміністр фінансів Олександр Данилюк. Однак самі «слуги» поки жодних прізвищ не називають.

Хто призначає міністрів?

Саме обраний прем’єр-міністр має запропонувати кандидатури всіх інших міністрів. На практиці ‒ це буває лише формальністю.

Значить, коли формували новий уряд в 16-му: «Ми підтримуємо створення коаліції, але ви заведіть наших людей на Міністерство екології, митницю, на ліс і на надра...»

Кожна партія в коаліції прагне посадити у міністерське крісло свою людину. І не обов’язково професіонала у конкретній галузі. Головне ‒ щоб був відданий партії.

Про це, зокрема, говорив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на одному з ток-шоу. «Ми підтримуємо створення коаліції, але ви заведіть наших людей на Міністерство екології, митницю, на ліс і на надра», – переповідав він слова представників різних політичних сил... Як буде цього разу – невідомо.



За склад Кабміну теж мають проголосувати 226 депутатів. Кандидатури міністра оборони та закордонних справ подає лише президент.

Тобто коротко схема така: прем’єра і Кабмін обере коаліція, яка буде сформована із партій, які пройдуть у Раду внаслідок виборів.