Верховний суд задовольнив апеляцію ЦВК і зняв Онищенка з виборів

Верховний суд України 21 липня задовольнив апеляцію Центральної виборчої комісії на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо зобов’язання реєстрації Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати в окрузі №93. Про це повідомили у ЦВК.

«При цьому Верховний Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилався Онищенко О.Р., а саме – викладені в рішенні Печерського суду від 12 липня 2019 року, яким встановлено, що Онищенко О.Р. навчався за кордоном, та які були визнані Шостим апеляційним адміністративним судом нововиявленими, існували на час прийняття судового рішення, про перегляд якого просив заявник, були йому відомі, він був учасником цих подій і, окрім того, під час розгляду справи займав активну позицію щодо доведеності цих обставин у суді», – мовиться в повідомленні.

Верховний суд встановив, що Шостий апеляційний суд Києва дійшов «помилкового висновку» у справі Онищенка.

17 липня Шостий апеляційний суд Києва дозволив народному депутату-втікачу Олександру Онищенку брати участь у виборах до Верховної Ради від Соціалістичної партії в окрузі №93.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться сьогодні, 21 липня.