Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Липень 2019, Київ 20:56
Новини | Політика

Апеляційний суд дозволив депутату-втікачу Онищенку брати участь у виборах – активіст

Олександр Онищенко балотується у 93-му окрузі на Київщині

Дивитись коментарі

Шостий апеляційний суд Києва дозволив народному депутату-втікачу Олександру Онищенку брати участь у виборах до Верховної Ради, повідомив представник «Платформи прав людини» Олександр Бурмагін у Facebook.

Рішення суду можна оскаржити у Верховному суді.

26 червня Верховний суд визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Олександра Онищенка.

Депутат балотується у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради восьмого скликання.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG