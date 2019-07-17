Апеляційний суд дозволив депутату-втікачу Онищенку брати участь у виборах – активіст

Шостий апеляційний суд Києва дозволив народному депутату-втікачу Олександру Онищенку брати участь у виборах до Верховної Ради, повідомив представник «Платформи прав людини» Олександр Бурмагін у Facebook.

Рішення суду можна оскаржити у Верховному суді.

26 червня Верховний суд визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Олександра Онищенка.

Депутат балотується у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради восьмого скликання.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.