ЦВК відмовилася реєструвати Онищенка кандидатом у депутати

Центральна виборча комісія відмовила Олександру Онищенку, якого підозрюють у газових махінаціях, у реєстрації кандидатом у народні депутати. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Комісія відмовила Онищенку, висунутому «Соціалістичної партією України» у виборчому окрузі №93, оскільки ним не дотримано вимоги Конституції та виборчого закону щодо проживання в Україні протягом останніх 5 років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України», – мовиться у повідомленні.

Станом на 15 червня ЦВК зареєструвала 362 кандидати в депутати, з них 318 висувались самостійно, ще 44 – висунуті політичними партіями.

Олександр Онищенко говорив про свій намір балотуватися у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради цього скликання.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.