Депутат-утікач Онищенко подав документи у ЦВК – Бернацька

Народний депутат Олександр Онищенко, який перебуває за межами України і якого НАБУ підозрює в організації корупційної схеми, подав документи для участі у позачергових парламентських виборах, зявила в ефірі 5 каналу секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька.

За її словами, у пакеті документів, який Онищенко направив до ЦВК, вказано, начебто він був відсутній в Україні, оскільки його делегували для участі у кінних змаганнях.

Найближчим часом комісія повинна розглянути його заяву та ухвалити рішення про допуск або недопуск цієї людини для участі у виборах, зазначила Бернацька.

Раніше сам депутат говорив про свій намір балотуватися у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради цього скликання.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.