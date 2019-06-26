Верховний суд визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в депутати Олександра Онищенка

Верховний суд України визнав правомірною відмову ЦВК у реєстрації кандидата в народні депутати Олександра Онищенка, повідомила прес-служба суду.

«Суд дійшов висновку, що доводи позивача про порушення відповідачем вимог закону України «Про вибори народних депутатів України» під час вирішення питання про реєстрацію кандидата в народні депутати Олександра Онищенка не були підтверджені, а тому суд констатував відсутність підстав для задоволення позовних вимог», – йдеться у рішенні суду.

У суді пояснили, що ЦВК мала підстави відмовити Онищенку в реєстрації через недотримання вимог щодо кандидата в народні депутати – проживати на території України протягом останніх п’яти років.

«Оцінюючи причини відсутності позивача за межами території України, суд з’ясував, що в листі ГО «Всеукраїнська федерація кінного спорту України» немає відомостей про найменування змагань, місця і дати їх проведення, статусу позивача в цих змаганнях і підстави, на якій позивач брав у них участь», – йдеться в повідомленні.

15 червня ЦВК відмовилася реєструвати Олександра Онищенка кандидатом у депутати. 21 червня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Онищенка до ЦВК щодо скасування постанови від 15 червня про відмову йому в реєстрації. Але Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення суду.

Олександр Онищенко говорив про свій намір балотуватися у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради цього скликання.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.