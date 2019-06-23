ЦВК подала апеляцію на рішення суду щодо реєстрації кандидатом у депутати Олександра Онищенка

Центральна виборча комісія подала апеляцію на рішення суду щодо реєстрації кандидатом в народні депутати Олександра Онищенка, який перебуває у міжнародному розшуку за підозрою в організації корупційної схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Про це сайт ЦВК повідомив 23 червня.

Як ідеться в повідомленні, 21 червня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Онищенка до ЦВК щодо скасування постанови від 15 червня про відмову йому в реєстрації кандидатом у народні депутати. Суд зобов’язав комісію зареєструвати його кандидатом у нардепи.

«ЦВК не погоджується з прийнятим судовим рішенням, вважає його незаконним, необґрунтованим та винесеним з неправильним застосуванням норм матеріального права і порушенням норм процесуального права. Також комісія вважає, що викладені у рішенні висновки суду першої інстанції не відповідають обставинам справи», – повідомляє комісія.

ЦВК 23 червня подала апеляційну скаргу на вищезазначене рішення суду.

Олександр Онищенко говорив про свій намір балотуватися у 93-му окрузі на Київщині, через який він був обраний до Верховної Ради цього скликання.

У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка.

За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року.

Сам депутат каже, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.