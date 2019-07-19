«Чорний піар», концерти, солодощі і перевірка зору: експерти розповіли, як кандидати боролися за виборця

Гості програми «Ваша Свобода»: Олександр Неберекут, аналітик, експерт ГМ «Опора»; Діана Дуцик, виконавча директорка Українського інституту медіа та комунікації; Денис Рибачок, аналітик Комітету виборців України.

У неділю, 21 липня, Україна обиратиме парламент дев’ятого скликання. Майже шість тисяч претендентів виборюватимуть право зайняти 424 крісла у Верховній Раді. Два бюлетені: в одному – 22 партії, інший – окремий для кожного округу. Десь, як на мажоритарному окрузі на Хмельниччині – виборці обиратимуть кандидата із п’яти прізвищ, а десь, як на Одещині – 45 кандидатів. Національна поліція відкрила понад 270 кримінальних проваджень щодо порушень, кандидатів знімали з виборчих перегонів. Як партії і конкретні кандидати боролися за свого виборця?​

Інна Кузнецова: «Виборча благодійність», порушення агітації, зловживання бюджетними ресурсами... «Опора» зафіксувала 2 147 інцидентів з ознаками недотримання виборчого законодавства. Які з них були системними і найбільш кричущими, пане Неберекут?

Із понад 2 тисяч 90% – це порушення правил агітації

​Олександр Неберекут: Ви правильно сказали, що інцидентів, а не порушень. Насправді більшість інцидентів, які ми фіксуємо, до порушень, а тим більше до покарань винних справа не доходить. Переважна більшість інцидентів з понад 2 тисяч 90% – це порушення правил агітації. Це не є за своїми наслідками масштабне порушення. Дуже часто воно зумовлене неосвіченістю самих суб’єктів виборчого процесу, які розміщують агітацію в неналежних місцях. А дуже часто це є свідома позиція з тим, щоб обійти фактично необхідність декларування цих коштів і зазначення, що це витрати з виборчого фонду. І це масові випадки.

По таких випадках подали близько 800 звернень до поліції. І велика відмінність від ситуації, як це було навіть не стільки на останніх президентських виборах, скільки на парламентських – ці речі просто ігнорувалися. Це сприймалося, як нешкідливі порушення – можна на них не реагувати. Зараз на них є реакція. І в більшості випадків втручання правоохоронних органів призводить до того, що цю агітацію або знімають, або на неї наносять вихідні дані.

«Виборча благодійність» – присутня: роздача солодощів, дитячі майданчики, дороги, обстеження зору і закінчуючи здачею аналізів

Щодо решти порушень, то це більш серйозні випадки. Тут говоримо про багато ситуацій, пов’язаних з непрямим підкупом виборців. Так звана «виборча благодійність» – вона присутня. Інфраструктурні проекти, роздача різних солодощів, реалізація різних проектів, пов’язаних із дитячими майданчиками, з дорогами, з обстеженнями різними, починаючи з зору і закінчуючи здачею аналізів, які мало не в наметах виборчих відбуваються. Порядку 5% з тих, які залишилися – це ознаки непрямого підкупу виборців.

Є окремі випадки з перешкоджанням діяльності спостерігачів. З пошкодженням агітації є багато ситуацій. Це (концерти – ред.) інструмент, який впливає. Кандидат і партія, які можуть дозволити собі робити концерт – це зовсім інший рівень конкуренції.

Наприклад, ситуація з двійниками по прізвищах стала кращою, ніж це було на попередніх виборах. Зокрема через рішення ЦВК, яке зобов’язало кандидатів при реєстрації вказувати, окрім свого теперішнього прізвища, попереднє. Тоді втрачається сенс зміни прізвища з тим, щоб бути двійником якогось конкурентного кандидата. Але маємо приклад багато організацій, які мають схожу назву. З цих організацій-клонів можна сформувати окремий список. Понад 80 цих організацій і кандидатів, які за ними стоять.

Багато чинних депутатів займалися «передвиборчою благодійністю»

Щодо проблемних округів. Багато округів є дуже конкурентними в плані, що там є 3-4 кандидати, кожен з яких може перемогти. Але саме невеликий розрив між кандидати за їхнім статусом, за впізнаваністю в окрузі, за потенційною електоральною підтримкою є одним із індикаторів того, що ці округи є проблемні. Зараз на округах найактивніші чинні народні депутати. У 170 одномандатних виборчих округах присутні чинні нардепи. Багато з них займалися «передвиборчою благодійністю». На ці зараз округи приходять нові люди. Люди, які вкладали дуже багато ресурсів і часу в округ, можуть вдаватися до захисту свого результату в тому числі з допомогою недозволених методів. І це проблема.

– Пані Дуцик, які недозволені методи використовували ЗМІ? Чи було таке, чи ні?

Набагато більше і «джинси», і маніпулятивних матеріалів

​Діана Дуцик: Якщо ми рахували б усі порушення в медіа, то ця цифра, мабуть, була ще більшою. У порівнянні з президентською кампанією під час парламентської кампанії набагато більше і «джинси» (це стосується всіх партій, у тому числі замовниками «джинси» виступали і ті партії, які кажуть, що будуть виступати за новими стандартами), і маніпулятивних матеріалів, порушення стандартів і етики. Дуже величезна кількість на всіх телеканалах, але і в он-лайні.

Найкричуще порушення саме виборчого законодавства – це питання оприлюднення соціологічних даних, зокрема рейтингів. Є спроби маніпулювати цими рейтингами. Ми робили звернення до телеканалів під час президентської кампанії. І Нацрада звертала на це увагу. Порушення в частині, що не називають повні вихідні дані щодо соцопитування. І стандартно – не називають замовника, що дуже важливо.

Чіткі політичні преференції у різних телеканалів залежно від того, хто є власником

Чіткі політичні преференції у різних телеканалів залежно від того, хто є власником. Так було і під час президентських виборів. Зараз теж цей тренд продовжився. Наприклад, «Інтер» як підтримував Бойка, так і підтримує «Опозиційну платформу – За життя». Група каналів «112», NewsOne, ZIK підтримують цю політичну силу.

– Пане Рибачок, як ви оцінюєте підсумки цієї виборчої кампанії, такої короткої, але дуже місткої?

Денис Рибачок: Той факт, що кампанія є коротка, значно впливає на те, як вона відбувається, і які порушення відзначаються. Одне з порушень, яке відбувається масово – це проблема, пов’язана з «чорним піаром». Зараз масово в більшості округів України поширюються матеріали з ознаками «чорного піару» проти певних кандидатів. Кампанія коротка – це залишає мало часу для осіб, проти яких поширюються такі матеріали, щоб адекватно спростовувати їх. Вплив «чорних технологій» на виборах може бути досить значним і ефективним.

Нарахували 162 кандидати-клони в одномандатних округах

Так само є проблема «клонів». Ми нарахували 162 кандидати-клони в одномандатних округах, які можуть більш ефективно себе реалізовувати і відтягувати голоси від більш впливових місцевих політиків, більш рейтингових кандидатів. На Черкащині в одному з округів балотується 5 кандидатів, які пов’язують свою діяльність з партією «Слуга народу».

Торгівля місцями в комісіях стала різновидом бізнесу в Україні

Традиційна проблема для України, яка поширена і на цих виборах – багато технічних кандидатів працюють, щоб позаводити своїх членів в комісії і за рахунок цього працювати в інтересах певних кандидатів. Насправді торгівля місцями в комісіях стала різновидом бізнесу в Україні. Хоча в нас в цілому немає якихось особливих претензій до роботи виборчих комісій станом на зараз.

У цій виборчій кампанії бачили дуже багато цікавих рішень суду, які безпосередньо впливають на виборчий процес. Це справи, пов’язані з Онищенком, справа Клюєва... Є проблема законодавча, яка полягає в тому, що не до кінця зрозуміло, як можна реалізувати вимогу, що кандидат має проживати останніх 5 років на території України, і які підстави є поважними, щоб кандидат не прожив на території України. Наприклад, Онищенко навчався в Іспанії у школі по кінному спорту – це є поважною причиною чи ні?

На рахунок подвійного громадянства – досить складна ситуація. Закон про вибори не передбачає підстави для ЦВК скасовувати реєстрацію кандидата, якщо встановлено, що у нього є подвійне громадянство. Він не вибув з громадянства України. Проблема з судами існує. Ми бачимо різне трактування виборчого законодавства.