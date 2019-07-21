Невідомі повідомили про мінування КПВВ «Майорське»

Зранку 21 липня невідомі повідомили про мінування контрольно пункту в’їзду-виїзду «Майорське».

«О 06.45 до служби «102» Національної поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування КПВВ «Майорське». З метою гарантування належного рівня безпеки для мирного населення штабом операції Об’єднаних сил прийнято рішення про призупинення пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у межах дорожнього коридору «Горлівка-Бахмут», – повідомили у МВС.

Територію КПВВ обстежує група розмінування Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 08:35, відновлення роботи КПВВ «Майорське» та перетину лінії розмежування очікують 150 транспортних засобів на в’їзд до контрольованої території та 60 автомобілів на виїзд до тимчасово окупованої території України», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у МВС, решта КПВВ в районі операції ОС функціонують у штатному режимі.

Це вже друге мінування КПВВ «Майорське» за тиждень.

В Україні сьогодні проходять парламентські вибори.