У Харкові «замінували» понад півсотні об’єктів, поліція проводить перевірку

Поліцейські перевіряють інформацію щодо замінування 56 об’єктів у Харкові, повідомляє 18 липня прес-служба місцевої поліції.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи і фахівці вибухотехнічного управління.

Через анонімні повідомлення про мінування евакуюють громадян, скількох саме – в поліції не уточнюють.

Зокрема, надійшли повідомлення про закладення вибухівки в п’яти готелях, 21 житловому будинку, 22 торговельних закладах і восьми медичних установах.

У червні в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що через масові повідомлення про мінування об'єктів у Києві й інших регіонах країни за останній час, ініціюють зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування.

«У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках», – заявив речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, найчастіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України.

Кримінальний кодекс України за «неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» передбачає до шести років позбавлення волі.