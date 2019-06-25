Понад 6 років за ґратами і конфіскація майна: МВС хоче посилити покарання для псевдомінерів

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про підготовку змін до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про мінування.

«Через масові повідомлення про мінування тих чи інших об'єктів у столиці та інших регіонах країни за останній час, ми ініціюємо підготовку проекту змін до наших внутрішніх правових актів, які уточнюють регламент реагування органів правопорядку на такі повідомлення. Також готуємо зміни до Кримінального кодексу для посилення відповідальності за такі повідомлення. У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше шести років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках», – заявив речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, найчастіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України.

«За допомогою IP-телефонів та Інтернету розсилаються анонімні повідомлення, але є також випадки, коли й громадяни України вирішують дезінформувати про мінування», – додав Шевченко.

Кримінальний кодекс України за «неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності» передбачає до шести років позбавлення волі.

З початку червня у Нацполіції заявляли про отримані неправдиві повідомлення про замінування щодо сотень об’єктів у різних містах України. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомляв, що більшість сигналів надійшли з поштового сервісу із присвоєною ІР-адресою, яка належить зареєстрованій у Росії організації.