Американське посольство у Києві відновило роботу після повідомлення про «замінування»

Посольство США у Києві у вівторок отримало повідомлення про загрозу замінування. Як повідомили дипломати, через це знадобилося призупинити роботу установи для перевірки.

«Відділ безпеки Посольства США завершив розслідування загрози замінування. Станом на зараз Посольство відновило нормальну роботу», – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Початок минулого тижня позначився низкою повідомлень про псевдозамінування. Тоді у поліції казали, що отримали десятки неправдивих повідомлень про замінування 337 об’єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін повідомляв, що більшість повідомлень надійшли з поштового сервісу із присвоєною ІР-адресою, яка належить зареєстрованій у Росії організації.