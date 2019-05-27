Неправдиве мінування: у Києві з залізничного вокзалу евакуювали 1300 людей

У поліції Києва повідомили про неправдиве замінування у понеділок центрального залізничного вокзалу, через що довелося евакуювати 1300 людей.

«Інформацію про вибухівку надав анонім: встановлено, що чоловік телефонував із таксофона. Проводяться пошуки жартівника. Правоохоронці провели ретельну перевірку будівлі і прилеглої території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

За даними правоохоронців, наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за статтею щодо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Центральний залізничний вокзал Києва – головна залізнична станція української столиці. Торік він став найбільш завантаженим вокзалом країни. Його послугами скористалися понад 23 мільйони пасажирів у дальньому сполученні.