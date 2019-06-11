Масове псевдомінування: лише на Дніпропетровщині перевіряють близько 100 об’єктів

За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об’єктів в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську, повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

«Уявить собі правоохоронцям прийшлося евакуйовувати більше 32 тисяч громадян з 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену. Покидьки просто знущалися на громадянами України», – написав Аброськін у Facebook.

Лише на Дніпропетровщині сьогодні поліція перевіряє повідомлення про замінування близько сотні об’єктів, повідомили у прес-службі обласної поліції. Найбільше повідомлень – в Дніпрі та Кривому Розі. У Дніпрі – на 35 об’єктах – вокзалах, медзакладах, торговельних центрах, житлових будинках, а також у магазинах двох торговельних мереж. У Кривому Розі – 35 об’єктів. Перевірка об’єктів наразі триває.

«Більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою у вказаний часовий період, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ», – повідомив Аброськін.

У поліції попросили громадян поставитись з розумінням до перевірок, які у таких випадках є необхідністю.