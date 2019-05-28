Поліція: перевіряється інформація про замінування низки об’єктів у Києві

Поліція Києва повідомила Радіо Свобода, що перевіряє інформацію про замінування низки об’єктів.

«Маємо таку інформацію. На жаль, кількість [об’єктів] вам точно повідомити не можу, тому що немає в мене такої інформації. Проте дійсно є такі повідомлення. На всіх об’єктах працюють слідчі оперативні групи, а також фахівці екстрених служб», – розповіли Радіо Свобода в поліції.

За даними ЗМІ, заміновані житлові та пологові будинки, лікарні та магазини.

Увечері 28 травня поліція повідомила, що в Одесі перевіряє інформацію про мінування 15 житлових будинків, шістьох медичних закладів, залізничного вокзалу, міжнародного аеропорту та маршрутного транспорту.