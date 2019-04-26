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26 Квітень 2019, Київ 23:37
Новини | Події

Поліція розслідує повідомлення про мінування атомної електростанції

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Миколаївське управління Національної поліції вдень 26 квітня отримало анонімне повідомлення про вибуховий пристрій на Южноукраїнській атомній електростанції, повідомляють у прес-службі поліції.

Втім, за повідомленням, працівники Служби безпеки України та спецохорони не знайшли на території електростанції підтвердження загрози.

«Співробітники СБУ та спецохорони ретельно обстежили територію атомної електростанції. Жодних предметів або пристроїв, які б могли становити загрозу життю та здоров’ю громадян не виявлено. Вирішується питання про надання кваліфікації події. Також встановлюється особа, яка надала неправдиве повідомлення про замінування», – йдеться в заяві поліції.

Раніше 26 квітня посольство Сполучених Штатів в Україні оприлюднило рекомендації для своїх громадян у зв’язку зі зростанням кількості непідтверджених повідомлень про мінування в Україні.

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