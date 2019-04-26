Посольство США оприлюднило рекомендації через повідомлення про мінування в Україні

Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило своїх громадян про план дій про заходи безпеки у зв’язку з повідомленнями про мінування.

«Дещо зросла кількість непідтверджених повідомлень про заміновані об’єкти по всій Україні, в тому числі аеропортів, урядових будівель та кількох станцій метро», – йдеться в заяві дипломатичного представництва.

У зв’язку з цим американським туристам у Києві та по всій країні радять:

уникати натовпів

бути готовими до посиленої присутності поліції

бути готовими до перекриття вулиць, обмежень і оглядів

знати особливості місцевості навколо

виконувати інструкції правоохоронців

моніторити локальні ЗМІ

Вдень 26 невідомий повідомив правоохоронців про замінування вулиці Університетська, площі Конституції та станції метро «Майдан Конституції» в Харкові. Протягом дня повідомлення не підтвердилося.

Також 14 квітня поліція Дніпра отримала повідомлення про мінування місцевого аеропорту, трьох торгівельних центрів і трьох готелів. Підтверджень цьому також не виявили