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26 Квітень 2019, Київ 22:07
Новини | Суспільство

Посольство США оприлюднило рекомендації через повідомлення про мінування в Україні

Повідомлення оприлюднили через збільшення кількості повідомлень про заміновані об’єкти по всій Україні, пояснюють у посольстві

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Посольство Сполучених Штатів в Україні попередило своїх громадян про план дій про заходи безпеки у зв’язку з повідомленнями про мінування.

«Дещо зросла кількість непідтверджених повідомлень про заміновані об’єкти по всій Україні, в тому числі аеропортів, урядових будівель та кількох станцій метро», – йдеться в заяві дипломатичного представництва.

У зв’язку з цим американським туристам у Києві та по всій країні радять:

  • уникати натовпів
  • бути готовими до посиленої присутності поліції
  • бути готовими до перекриття вулиць, обмежень і оглядів
  • знати особливості місцевості навколо
  • виконувати інструкції правоохоронців
  • моніторити локальні ЗМІ

Вдень 26 невідомий повідомив правоохоронців про замінування вулиці Університетська, площі Конституції та станції метро «Майдан Конституції» в Харкові. Протягом дня повідомлення не підтвердилося.

Також 14 квітня поліція Дніпра отримала повідомлення про мінування місцевого аеропорту, трьох торгівельних центрів і трьох готелів. Підтверджень цьому також не виявили

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