У Дніпрі рятувальники повідомили дані щодо заяв про мінування

У Дніпрі рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили дані щодо заяв про мінування, які надійшли за день.

За повідомленням головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, їх надійшло на цей час загалом уже п’ять: після повідомлень про перші чотири, які вже виявилися неправдивими, надійшло ще й п’яте.

Останнє повідомлення, про мінування готелю «Жовтневий», на цей час іще перевіряється.

Раніше 14 квітня невідомі заявляли про мінування будівлі аеропорту Дніпра, через кілька хвилин – те саме про торговий центр «Пасаж» і торгово-розважальний центр «Караван», через півтори години – про мінування магазину «Ашан» у торговому центрі «Дафі».

В усіх випадках із приміщень довелося евакуйовувати людей для перевірки. Менш як через 15 хвилин після того, як у ДСНС під вечір прозвітували, що всі чотири повідомлення були неправдиві, надійшло і п’яте.

Раніше 14 квітня анонімні повідомлення про мінування семи об’єктів надійшли і в Києві. Там теж у всіх випадках вони виявилися неправдивими.