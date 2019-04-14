Поліція Києва повідомила про результати перевірок заяв про «мінування» у столиці

Поліція повідомила про результати перевірок заяв про «мінування» в Києві, які надійшли раніше 14 квітня – як повідомив заступник голови Національної поліції Києва Олександр Фацевич, інформація про «мінування» семи об’єктів у столиці не підтвердилася.

Як інформує департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, за вказаними адресами працювали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники, патрульні і слідчо-оперативні групи, правоохоронці провели ретельну перевірку об’єктів і прилеглої до них території.

Раніше 14 квітня відділ комунікації поліції Києва повідомляв, що до київської поліції протягом години надійшло п’ять анонімних повідомлень про «мінування» чотирьох готелів на вулицях Хрещатик, Ірининська і Михайлівська, а також міжнародного центру сучасного мистецтва – після того, як раніше цього ж дня правоохоронці також отримали аналогічне повідомлення щодо майдану Незалежності, а ще на годину раніше – щодо торгового центру на вулиці Басейній. Зокрема, з приміщення торгового центру евакуювали близько 1500 осіб, відвідувачів і співробітників.

Правову кваліфікацію подіям у поліції обіцяли надати пізніше.