З вокзалу у Києві евакуювали людей через дзвінок про «замінування» – поліція

Поліція Києва перевіряє будівлю залізничного вокзалу та прилеглу до неї територію у зв’язку з дзвінком невідомого про можливе замінування споруди.

«За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, наряди патрульної поліції, вибухотехніки та кінологи. Зі споруди евакуювали пасажирів та співробітників. Правоохоронці проводять ретельний огляд будівлі та прилеглої до неї території», – мовиться на сайті відомства.

Раніше сьогодні про дзвіники щодо нібито наявності вибухівки у двох торгово-розважальних центрах в Одесі повідомили тамтешні правоохоронці. Після перевірки з кінологами ця інформація не підтвердилась.

Із 18 квітня поліція перейшла на посилений режим несення служби у зв'язку з другим туром президентських виборів. Всього до забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів планують залучити майже 72,4 тисячі поліцейських.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Володимира Зеленського та Петра Порошенка.