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20 Квітень 2019, Київ 00:40
Новини | Політика

В Україні почався «день тиші»

За кілька годин до припинення агітації кандидати Петро Порошенко та Володимир Зеленський провели дебати на НСК «Олімпійський»

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Опівночі починається «день тиші» напередодні другого туру виборів президента України, коли заборонена агітація за будь-кого з кандидатів.

Згідно з частиною 2 статті 57 закону «Про вибори президента України», передвиборна агітація закінчується о 24-й годині останньої п’ятниці перед днем виборів.

Стаття 58 цього закону серед форм виборчої агітації визначає, зокрема, «оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв’ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень», а також «проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії – суб’єкта виборчого процесу чи кандидата на пост президента України, а також оприлюднення інформації про таку підтримку».

Раніше сьогодні відбулися дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.

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За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.

Проголосувати на дільницях можна буде з восьмої ранку до восьмої вечора.

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