Поліція перейде на посилений режим роботи перед другим туром виборів

Правоохоронці перейдуть на посилений режим несення служби з 18 квітня. Про це йшлося сьогодні, 17 квітня, на відеоселекторній нараді під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового .

Як зазначив Яровий, з першого квітня поліцейські зареєстрували 976 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом. Трохи більше ніж за два тижні відкрито 66 кримінальних проваджень.

«Всього ж з початку проведення передвиборчої кампанії – з грудня 2018 року – до поліції надійшло 8,8 тисяч повідомлень про порушення. Відкрито 378 кримінальних проваджень та складено 763 протоколи», – зазначили у поліції.

Всього до забезпечення правопорядку та безпеки під час другого туру виборів планують залучити майже 72,4 тисячі поліцейських.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич зазначив, що на охорону окружних та дільничних виборчих комісій буде задіяно трохи більше 50 тисяч поліцейських. До забезпечення правопорядку на вулицях залучать майже 11 тисяч правоохоронців.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. У виборчих бюлетенях буде два прізвища – Володимира Зеленського та Петра Порошенка.