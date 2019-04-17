Савченко зареєструвала в Раді перший законопроект після звільнення з-під варти

Позафракційний народний депутат Надія Савченко зареєструвала у Верховній Раді України свій перший після звільнення з-під варти законопроект.

Документ датований 17 квітня і стосується внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо розміру грошової застави для партій, які висунули виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі. Тексту законопроекту на сайті парламенту поки що немає.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко і волонтер Володимир Рубан вийшли на волю у ніч на 16 квітня після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Їх затримали близько року тому за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.