Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Квітень 2019, Київ 13:58
Новини | Політика

Савченко зареєструвала в Раді перший законопроект після звільнення з-під варти

Надія Савченко вийшла на волю у ніч на 16 квітня

Дивитись коментарі

Позафракційний народний депутат Надія Савченко зареєструвала у Верховній Раді України свій перший після звільнення з-під варти законопроект.

Документ датований 17 квітня і стосується внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо розміру грошової застави для партій, які висунули виборчий список кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі. Тексту законопроекту на сайті парламенту поки що немає.

Народний депутат Надія Савченко (праворуч) спілкується з Володимиром Рубаном, керівником організації «Офіцерський корпус», під час судового засідання з обрання йому запобіжного заходу. Київ, 9 березня 2018 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Савченко на волі: чого очікувати

Позафракційний народний депутат Надія Савченко і волонтер Володимир Рубан вийшли на волю у ніч на 16 квітня після того, як закінчився термін їхнього арешту, а нового запобіжного заходу суд їм не обрав.

Їх затримали близько року тому за низкою обвинувачень, зокрема, про підготовку теракту.

Вихід Савченко і Рубана з СІЗО розкритикували в прокуратурі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG