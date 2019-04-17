В Індонезії вперше в один день обирають президента і парламент

В Індонезії 17 квітня обирають одночасно нового президента і парламент. Експерти називають ці вибори наймасштабнішим одноденним голосуванням у світі. У країні відкрито 800 тисяч виборчих дільниць, на яких працює близько шести мільйонів людей.

Цього року вперше вибори президента і парламенту в Індонезії відбуваються в один день.

За посаду президента змагаються два основні кандидати – чинний президент країни Джоко Відодо й колишній генерал Прабово Субіанто. Вони вже були суперниками на президентських виборах у 2014 році.

Недавні опитування показують, що Джоко Відодо може бути переобраний, але й допускають незначний відрив у суперника.

Офіційних результатів виборів очікують не раніше ніж у кінці травня, але екзит-поли мають показати, хто перемагає, вже наприкінці дня 17 квітня.

Шістнадцять політичних партій висунули 250 тисяч кандидатів, які претендують на понад 20 тисяч місць у національних, провінційних і муніципальних зборах.

В Індонезії проживає 263 мільйони людей, з них близько 229 мільйонів мусульман. Близько 193 мільйонів людей, у тому числі 80 мільйонів народжених після 1980 року, мають право голосу.