33-я річниця аварії на ЧАЕС: пам'ять, скорбота, засторога (фото)

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що спричинив руйнування самого реактора і машинного залу.

Внаслідок вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не тільки території сучасної України, Білорусі та Росії, а й дісталася багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. Першою про аварію повідомила Швеція. Влада СРСР мовчала. У Києві пройшла традиційна першотравнева демонстрація. Ліквідатори аварії, які брали участь у гасінні пожежі, померли від променевої хвороби. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.



В Україні та інших країнах щороку 26 квітня вшановують пам'ять жертв катастрофи на ЧАЕС