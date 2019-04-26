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26 Квітень 2019, Київ 19:08
Фотогалереї

33-я річниця аварії на ЧАЕС: пам'ять, скорбота, засторога (фото)

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, що спричинив руйнування самого реактора і машинного залу.

Внаслідок вибуху і пожежі утворилася радіоактивна хмара, яка накрила не тільки території сучасної України, Білорусі та Росії, а й дісталася багатьох європейських країн – Швеції, Австрії, Норвегії, Німеччини, Фінляндії, Греції, Румунії, Словенії, Литви, Латвії. Першою про аварію повідомила Швеція. Влада СРСР мовчала. У Києві пройшла традиційна першотравнева демонстрація. Ліквідатори аварії, які брали участь у гасінні пожежі, померли від променевої хвороби. За Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) цю аварію класифікували за найвищим – сьомим рівнем небезпеки.

В Україні та інших країнах щороку 26 квітня вшановують пам'ять жертв катастрофи на ЧАЕС

Працівники ЧАЕС в уніформі під час церемонії вшанування пам&rsquo;яті жертв аварії біля меморіалу загиблим пожежникам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Славутич, 26 квітня 2019 року. &nbsp;
1 Працівники ЧАЕС в уніформі під час церемонії вшанування пам’яті жертв аварії біля меморіалу загиблим пожежникам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Славутич, 26 квітня 2019 року.


 
Люди кладуть квіти та запалюють свічки біля меморіалу загиблим пожежникам і ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Славутич, 26 квітня 2019 року &nbsp;
2 Люди кладуть квіти та запалюють свічки біля меморіалу загиблим пожежникам і ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Славутич, 26 квітня 2019 року


 
Молодь тримає свічки під час церемонії у Славутичі, де жив персонал станції. За 50 кілометрів від місця аварії. 26 квітня 2019 року &nbsp;
3 Молодь тримає свічки під час церемонії у Славутичі, де жив персонал станції. За 50 кілометрів від місця аварії. 26 квітня 2019 року
 
У&nbsp; Мінську люди кладуть квіти до меморіалу жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Білорусь, 26 квітня 2019 року &nbsp;
4 У  Мінську люди кладуть квіти до меморіалу жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Білорусь, 26 квітня 2019 року

 
Солдати почесної варти кладуть квіти до меморіалу &laquo;жертв Чорнобиля&raquo; у Мінську. Білорусь, 26 квітня 2019 року &nbsp;
5 Солдати почесної варти кладуть квіти до меморіалу «жертв Чорнобиля» у Мінську. Білорусь, 26 квітня 2019 року

 
Почесний караул біля меморіалу пам&#39;яті жертв аварії на ЧАЕС. Білорусь, 26 квітня 2019 року
6 Почесний караул біля меморіалу пам'яті жертв аварії на ЧАЕС. Білорусь, 26 квітня 2019 року
Ліквідатори та усі небайдужі на церемонії вшанування пам&#39;яті жертв аварії на ЧАЕС, що сталася 26 квітня 1986 року. Київ, 26 квітня 2019 року &nbsp;
7 Ліквідатори та усі небайдужі на церемонії вшанування пам'яті жертв аварії на ЧАЕС, що сталася 26 квітня 1986 року. Київ, 26 квітня 2019 року

 
Жінки тримають портрети своїх рідних, які загинули внаслідок Чорнобильської катастрофи. Київ, 26 квітня 2019 року &nbsp;
8 Жінки тримають портрети своїх рідних, які загинули внаслідок Чорнобильської катастрофи. Київ, 26 квітня 2019 року


 
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС беруть участь у церемонії вшанування пам&#39;яті жертв Чорнобильської катастрофи. Київ, 26 квітня 2019 року
9 Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС беруть участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Київ, 26 квітня 2019 року
Почесна варта біля меморіалу жертв аварії на ЧАЕС. Київ, Україна, 26 квітня 2019 року &nbsp;
10 Почесна варта біля меморіалу жертв аварії на ЧАЕС. Київ, Україна, 26 квітня 2019 року

 

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