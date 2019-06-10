П’ята за день: станцію метро «Печерська» у Києві перевірили щодо вибухівки, нічого не знайшли

У столичному метрополітені повідомили, що після закриття на менш ніж годину станції «Печерська» вибухонебезпечних предметів після перевірки не виявили.

«Печерська» стала п’ятою за день станцією метро, яку довелося закрити для пасажирів на час перевірки після анонімних дзвінків про замінування.

Упродовж понеділка на нетривалий час закривали станції «Золоті ворота», «Театральна», «Теремки», «Олімпійська». Після перевірок всі вони були відкриті на вхід та вихід.

Наприкінці травня невідомий повідомив у поліцію про мінування низки об’єктів у Києві, в тому числі житлових та пологових будинків і лікарень.