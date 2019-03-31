У Кривому Розі евакуювали співробітників телеканалу, шукають вибухівку

У Кривому Розі евакуювали співробітників телеканалу «Перший міський» через повідомлення про можливе замінування. Інформацію про це Радіо Свобода повідомили в міському відділі поліції.

За даними поліції, повідомлення про нібито мінування телеканалу надійшло на електронну пошту цього ЗМІ.

Як повідомили в поліції, кілька десятків співробітників телеканалу евакуювали.

«На місці працюють вибухотехніки», – сказали поліції.

За даними джерел Радіо Свобода, у листі на телеканал йшлось про те, що вибухівка нібито має спрацювати о 20 годині.

У поліції Дніпра повідомили про «замінування» метрополітену й дев’ятьох виборчих дільниць міста 31 березня. Жодне повідомлення не підтвердилося. Усі об’єкти були обстежені вибухотехніками. Метро не працювало близько двох годин.

В Україні 31 березня відбувається голосування на чергових виборах президента країни. Голосування закінчиться о 20:00. У бюлетень для голосування внесено прізвища 39 кандидатів. Станом на 15 годину явка становила 45,08%.