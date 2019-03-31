Інформація про заміноване авто в Краматорську не підтвердилася – поліція Донеччини

Інформація про мінування автомобіля біля виборчої дільниці в Краматорську не підтвердилася, повідомляє прес-служба управління Національної поліції в Донецькій області.

За даними правоохоронців, в автомобілі знайшли кольорові копії використаних бюлетенів.

«Під час обстеження автомобіля поліцейські вилучили в салоні кілька сотень ксерокопій бюлетенів із відмітками за одного з кандидатів у президенти України. Речові докази вилучено», – повідомляє поліція.

Наразі правоохоронці перевіряють походження документів і встановлюють їхнього власника.

31 березня близько 13:30 до Краматорського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що припаркований у центрі міста автомобіль замінований.

Поліція 31 березня працює в посиленому режимі через чергові вибори президента, що відбуваються в країні.